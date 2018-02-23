Мона Бартель становится полуфиналисткой турнира в Будапеште.

Немецкая теннисистка Мона Бартель пробивается в полуфинал турнира категории WTA International. На стадии 1/4 финала Мона в двух партиях переиграла бельгийскую спортсменку Исалин Бонавентюр, начинавшую выступления на турнире еще с сита квалификации и занимающую на данный момент 154-ю строчку мирового рейтинга. Бартель уверенно начала встречу и повела сразу с двумя брейками - 5:0. Исалин сумела немного сократить отставание и отыграть одну упущенную подачу, но на большее бельгийской теннисистке по ходу стартовой партии не хватило сил и времени. В дебюте второго сета Мона снова вырвалась в лидеры. На этот раз одного выигранного на приеме гейма ей хватило для того, чтобы оформить победу в парии и матче. На выход в 1/2 финала турнира в Будапеште Мона Бартель потратила 1 час и 20 минут игрового времени.
Мона Бартель - (Q) Исалин Бонавентюр - 6:3, 6:4
За выход в финал турнира в Будапеште Мона Бартель поспорит с победительницей матча между Доминикой Цибулковой и Йоханной Ларссон.
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