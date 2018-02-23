Томаш Бердых на отказе Дамира Джумхура проходит в полуфинал турнира в Марселе.

Чешский теннисист Томаш Бердых становится полуфиналистом соревнований категории АТР-250 в Марселе. На стадии четвертьфинала Томаш прошел представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура, занимающего на данный момент 29-ю строчку мирового рейтинга. Дамир отказался от продолжения борьбы после проигранной стартовой партии, сославшись на проблемы со здоровьем. Хотя, по ходу этого сета Джумхур вполне мог рассчитывать на победу - он вел с брейком и даже выходил подавать на партию. Томаш в последний момент отыгрался, перевел сет на тай-брейке и на нем оформил победу. После завершения тая Дамир и отказался от продолжения борьбы. Таким образом теннисисты провели на корте чуть менее часа игрового времени.
(4) Томаш Бердых - (7) Дамир Джумхур - 7:6(4), ret
За выход в финал турнира в Марселе Томаш Бердых поспорит с россиянином Кареном Хачановым, который в своем четвертьфинальном поединке переиграл Жюльена Беннето.
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