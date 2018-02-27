Катерина Бондаренко с волевой победы начинает выступления на турнире категории WTA 125k в Индиан-Уэллсе.

Катерина Бондаренко, которая на соревнованиях категории WTA 125k в Индиан-Уэллсе получила 4-й номер посева, с непростой победы начинает выступления на турнире. В стартовом матче украинская теннисистка в трех партиях переиграла россиянку Евгению Родину, занимающую 111-ю строчку текущего мирового рейтинга. Бондаренко-младшая уступила стартовый сет встречи и даже проигрывала с брейком по ходу второй партии, но сумела вовремя переломить ход матча. Со счета 1:3 во втором сете Катерина дважды отличилась на приеме и выиграла 5 геймов подряд. А вот в решающем отрезке противостояния украинская теннисистка дважды вела с геймом на приеме в активе, позволяла сопернице отыграться, но успела оформить и третий брейк, который и стал ключевым. На сложнейшую победу Катерине Бондаренко понадобилось чуть более 2 часов игрового времени.
(4) Катерина Бондаренко - Евгения Родина - 4:6, 6:3, 6:4
Во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе Катерина Бондаренко сыграет с победительницей матча между Элисон Риске и Ричел Хогенкамп.
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