Доминика Цибулкова уверенно выходит в четвертьфинал турнира в Будапеште.

Лидер посева соревнований категории WTA International в Будапеште словацкая теннисистка Доминика Цибулкова уверенно выходит в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга Доминика спокойно переиграла представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс, занимающую на данный момент 67-ю строчку мирового рейтинга. Стартовый сет превратился в настоящий обмен брейками, победительницей из которого вышла именно Цибулкова. Во второй партии словачка наладила игру на собственной подаче, чего не скажешь о сопернице. В итоге Доминика еще дважды отличилась на приеме и за час с четвертью игрового времени оформила выход в четвертьфинал турнира.
(1) Доминика Цибулкова - Кирстен Флипкенс - 6:4, 6:2
Теперь на стадии 1/4 финала турнира в Будапеште Доминика Цибулкова сыграет со шведской теннисисткой Йоханной Ларссон, которая чуть ранее переиграла Александру Крунич
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