Ришар Гаске проиграл уже на старте турнира в Дубае.

5-й номер посева соревнований категории АТР-500 в Дубае французский теннисист Ришар Гаске не сумел преодолеть уже стартовый раунд турнира. В первом круге Ришар в двух партиях уступил хорватскому теннисисту Борне Чоричу, занимающему на данный момент 50-ю строчку мирового рейтинга. В каждом сете противостояния Чорич вырывался вперед с брейком, но Гаске уже под занавес игровых отрезков встречи отыгрывался. Правда, сразу после обратного брейка французский теннисист снова проигрывал собственную подачу. В итоге, на выход во второй раунд соревнований в Дубае Борна Чорич потратил чуть более часа с четвертью игрового времени.
Борна Чорич - (5) Ришар Гаске - 6:4, 6:3
Во втором раунде турнира в Дубае Борна Чорич сыграет с еще одним французским теннисистом Бенуа Пэром, который на старте соревнований обыграл японца Йошихито Нишиоку.
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