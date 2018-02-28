Борна Чорич становится первым четвертьфиналистом турнира в Дубае.

Хорватский теннисист Борна Чорич, который на старте турнира категории АТР-500 в Дубае заставил зачехлить ракетку 5-го номера посева Ришара Гаске, на стадии второго круга обыгрывает еще одного француза. В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований Борна в двух партиях одолел Бенуа Пэра, занимающего 46-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете противостояния Чорич и вовсе разгромил соперника, отдав ему всего 1 гейм. Во второй партии хорват снова повел с быстрым брейком, но на этот раз Бенуа упущенную подачу отыграл. Правда, в концовке сета Борна снова отличился на приеме и в итоге чуть более чем за 1 час игрового времени оформил победу в матче.
Борна Чорич - Бенуа Пэр - 6:1, 6:4
Теперь в четвертьфинале турнира в Дубае Борна Чорич сыграет с победителем матча между Роберто Баутистой-Агутом и Пьером-Югом Эрбером.
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