Хуан Мартин Дель Потро разгромил Мишу Зверева на старте турнира в Акапулько.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро, который на соревнованиях категории АТР-500 в Акапулько получил 6-й номер посева, без труда преодолел стартовый раунд турнира. В первом матче Хуан Мартин в двух партиях разгромил немца Мишу Зверева, занимающего 54-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Дель Потро отдал сопернику всего 3 гейма. В стартовой партии аргентинец со счета 1:1 дважды отличился на приёме, выиграл 5 геймов подряд и спокойно оставил за собой сет. Во втором отрезке встречи Хуан Мартин был близок к полному повторению результата - снова повел с двумя геймами на приёме, но затем упустил собственную подачу. Вернуть интригу в матч Звереву не удалось. Дель Потро тут же оформил ещё один брейк и за час игрового времени оставил за собой весь поединок.
(6) Хуан Мартин Дель Потро - Миша Зверев - 6:1, 6:2
Во втором раунде турнира в Акапулько Хуан Мартин Дель Потро сыграет с испанским теннисистом Давидом Феррером.
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