Давид Ферерр обыграл Андрея Рублева на старте турнира в Акапулько.

Испанский теннисист Давид Феррер выходит во второй раунд соревнований категории АТР-500 в Акапулько. На старте турнира Давид в двух партиях переиграл россиянина Андрея Рублева, занимающего на данный момент 32-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете противостояния Феррер быстро вырвался вперед сразу с двумя брейками, но дважды не сумел подать на победу в партии. Правда, полноценного камбека у Рублева не вышло. После того, как россиянин отыграл обе упущенные подачи он снова позволил сопернику отличиться на приеме и этим брейком Давид поставил победную точку в сете. В начале второй партии испанский спортсмен снова повел с геймом на приеме в активе и на этот раз удержал перевес до самого конца матча. На выход во второй раунд соревнований в Акапулько Давид Феррер потратил 1 час и 25 минут игрового времени.
Давид Феррер - Андрей Рублев - 6:4, 6:3
Во втором раунде соревнований в Акапулько Давид Феррер сыграет с победителем матча между Хуаном Мартином Дель Потро и Мишей Зверевым.
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