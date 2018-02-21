Джон Изнер с тройного матч-болла упустил победу над Питером Гойовчиком в Делрэй-Бич.

Американец Джон Изнер потерпел крайне обидное поражение уже на стадии второго круга домашнего турнира в Делрэй-Бич, где он был посеян под 6-м номером. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира Джон в трех партиях проиграл немцу Питеру Гойовчику, занимающему на данный момент 64-ю строчку мирового рейтинга. За весь поединок ни одному теннисисту так и не удалось отличиться на приеме, а потому все сеты встречи завершались тай-брейками. Но в третьей партии у Изнера был более чем реальный шанс оформить победу без помощи 13-го гейма. Под занавес сета Джон заработал тройной матч-болл на приёме, но не воспользовался шансом. В итоге, Гойовчик отыгрался и выцарапал победу во встрече на очередном тае. На выход в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич Питер потратил чуть более двух с половиной часов игрового времени.
Питер Гойовчик - (6) Джон Изнер - 7:6(3), 6:7(4), 7:6(5)
Теперь в 1/4 финала соревнований в Делрэй-Бич Питер Гойовчик сыграет с победителем матча Джек Сок - Рейли Опелка.
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