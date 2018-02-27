Кубок Дэвиса не будет прежним. ITF утвердила новый формат мужских командных соревнований.

Идея превратить Кубок Дэвиса в нечто похожее на Чемпионат Мира витала уже давно. И без того плотный календарь АТР - тура не позволяет больше привлекать на матчи командных турниров настоящих топ-теннисистов. Изредка, чтобы дополнить свою коллекцию побед ещё и таким трофеем, лидеры мирового тенниса отыгрывают сезон-другой за свою сборную, но на большее их не хватает.
Собирай сборная Швейцарии под своим флагом Федерера и Вавринку, имей Сербия в постоянном доступе Джоковича, а Великобритания - Маррея, согласитесь, Кубок Дэвиса превратился бы в весьма впечатляющее зрелище. И количество сетов сокращать не нужно было бы, и тай-брейки в решающей партии вводить - за подобными зарубами и по 5 часов наблюдать можно. Но все попытки привлечь звёзд успехом не увенчались. Да, у каждого есть более чем объективные причины, будь то возраст, травмы, желание поберечься для личных турниров, но Кубок Дэвиса давно перестал быть ожидаемым событием. А значит, не важно заходят спонсоры, туго с продажами трансляций, скоро и билеты раскупаться будут не лучше, чем на какой-то 20-й корт Турнира Большого Шлема в утреннюю сессию первого дня квалификации.
Итак, что же нас ждёт с ноября следующего года, а именно тогда вступит в силу новый формат турнира? 18 сборных соберутся в одном месте на неделю и проведут сначала групповой турнир, а потом и плей-офф сыграют со стадии четвертьфинала. То есть, из групп выйдут 8 лучших команд. Они же забронируют место в турнире на следующий год. Зональние сореанования изменений пока не претерпят и из них вполне можно будет пробиться в эту элиту командного тенниса. В первом сезоне участие примут 16 лучших сборных согласно рейтингу, а ещё 2 получат специальные приглашения от организаторов.
Звучит пока немного запутанно. Вопросов остаётся невероятно много, например, как же привлекать топ-теннисистов на турнир в ноябре, когда половина из них вечно жалуется на перенасыщенный календарь? В прошлом году, например, многие и вовсе сезон досрочно завершили, а с такими нагрузками это вообще может стать тенденцией. Ответ, как кажется пока, очень прост - деньгами.
Не зря на заглавной фотографии статьи многие распознали защитника Барселоны Жерара Пике. Этот парень давно высказывал идеи о чемпионате мира по теннису и вот, наконец, продавил замысел. Плюс, привлек нехилые финансы. Инвестиционный фонд с дивным названием "Kosmos" вложит в развитие ITF 3 миллиарда долларов. Да, да, можете ещё раз перечитать сумму, вам не показалось. Правда, вливать эти деньжищи собираются не сразу, а за 25 лет, что тоже, в общем, очень даже не плохо. При чем тут Пике? А он - основатель и президент "Космоса". Деньги, правда, точно не из его собственного кармана. Второй мужчина на фото - Хироши Микитани - японский бизнесмен, меценат и филантроп. Похоже, большая часть этих будущих вложений ляжет на его плечи.
Понятно, что не вся эта баснословная сумма пойдёт на призовые для команд и игроков. Пока присутствует размытая формулировка о "развитии проектов ITF", но большей конкретики ждать пока не стоит. Нам бы эту информацию переварить. В общем, будем наблюдать. Похоже, многие спортсмены и даже федерации станут куда реже забивать на Кубок Дэвиса, или как этот турнир будет дальше называться...
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