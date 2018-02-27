Григор Димитров уступил представителю второй сотни мирового рейтинга на старте турнира в Дубае.

Лидер посева соревнований категории АТР-500 в Дубае болгарский теннисист Григор Димитров не сумел преодолеть уже стартовый раунд турнира. В первом круге Григор в напряженном трехсетовом противостоянии проиграл представителю Туниса Малеку Жазири, занимающему на данный момент довольно скромную 117-ю строчку мирового рейтинга. Димитров отпраздновал победу в стартовой партии благодаря позднему брейку, но во втором сете тем же ответил соперник. В решающем отрезке встречи Жазири отличился на приеме уже в середине сета и даже мог ставить точку в противостоянии еще одним брейком, но Григор отыграл 2 матч-болла. При подаче Малеком на победу Димитров даже добрался до брейк-поинта, но спасти встречу лидер посева турнира в Дубае не сумел. На сенсационную победу Малеку Жазири понадобилось 2 часа и 20 минут игрового времени.
(WC) Малек Жазири - (1) Григор Димитров - 4:6, 7:5, 6:4
Теперь во втором раунде соревнований в Дубае Малек Жазири сыграет с представителем Нидерландов Робином Хаазе.
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