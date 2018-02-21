Милош Раонич уступил Стиву Джонсону во втором круге турнира в Делрэй-Бич.

Милош Раонич, который даже попал в посев соревнований категории АТР-250 в Делрэй-Бич под 9-м номером, не сумел пробиться в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга канадский теннисист в двух партиях уступил представителю США Стиву Джонсону, занимающему на данный момент 51-ю строчку мирового рейтинга. У Раонича по ходу матча катастрофически не держалась подача, что и вылилось сразу в 3 брейка в исполнении Стива. Характер Милош сумел показать лишь в концовке встречи, когда ликвидировал 3 матч-болла в собственном гейме. Но через пару минут Джонсон спокойно подал на победу в противостоянии, которое продолжалось чуть менее часа с четвертью игрового времени.
Стив Джонсон - (9) Милош Раонич - 6:2, 6:4
Теперь на стадии 1/4 финала турнира в Делрэй-Бич Стив Джонсон сыграет с россиянином Евгением Донским.
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