Дарья Касаткина с трех матч-боллов вырывает победу у Гарбинье Мугурусы в полуфинале турнира в Дубае.

Дарья Касаткина - (2) Гарбинье Мугуруса - 3:6, 7:6(11), 6:1
Просто невероятная развязка получилась в первом полуфинальном поединке соревнований в Дубае, в котором сошлись Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса. Переломным моментом всего противостояния стала концовка второй партии, когда обеих спортсменок одолевали нервы, обе упускали отменные возможности для успеха и в итоге именно Касаткиной улыбнулась удача. После этого феноменального спасения с трех матч-боллов россиянка уже попросту не оставила сопернице шансов в решающем сете, так что именно этот тай-брейк можно назвать важнейшим фрагментом встречи. Но, давайте обо всем по порядку.
Касаткина довольно неплохо начала поединок и зацепилась на приеме уже в стартовом гейме встречи. Россиянка добралась до четырех брейк-поинтов на первой же подаче Мугурусы, но Гарбинье не собиралась сразу же оказываться в роли догоняющей и гейм свой в борьбе защитила. На этом обе теннисистки успокоились и стали методично выигрывать собственные геймы. В середине партии до первого в матче брейк-поинта добралась уже испанская спортсменка, но Мугуруса шансом воспользовалась сполна. Оказавшись впереди Гарбинье еще усилила игру на подаче, так что отыграться Касаткина не могла при всем желании. Например, точку в стартовом партии представительница Испании поставила геймом "под ноль".
В дебюте второго сета продолжилась относительно равная борьба без каких-либо шансов на приеме. Но с середины партии началась настоящая борьба нервов. Дважды вперед с брейком вырывалась именно Мугуруса, которая уже имела в активе выигранный сет, а потому, казалось, добивалась чуть ли не решающего преимущества. Но каждый раз Касаткина находила в себе силы отыграться уже через несколько минут.
В итоге теннисистки дотянули до тай-брейка, ну а там начались уже и вовсе чудеса. Во-первых, сам счет, с которым завершился этот 13-й гейм говорит о многом - 13:11 - никто не хотел уступать. Во-вторых, Касаткина трижды спасалась с матч-боллов у соперницы. Вы можете себе представить это напряжение. Мугуруса тоже, кстати, отыграла 3 сет-поинта у Дарьи, но как раз на четвертом испанская теннисистка и забуксовала.
Подобный перелом, естественно, добавил Дарье сил, причем, как показалось, не только моральных, но и физических. Россиянка заиграла в разы активнее Гарбинье, быстро повела с брейком по ходу решающей партии, а потом и вовсе снесла Мугурусу с корта еще дважды отличившись на приеме.
Теперь в финале турнира в Дубае Дарья Касаткина сразится с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Анжелик Кербер.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий