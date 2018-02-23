Дарья Касаткина выиграла российское дерби в Дубае.

Российская теннисистка Дарья Касаткина становится полуфиналисткой турнира категории WTA Premier в Дубае. На стадии 1/4 финала Дарья обыграла свою соотечественницу Елену Веснину, занимающую на данный момент 23-ю строчку мирового рейтинга. Касаткина быстро повела с брейком и в итоге даже вышла подавать на партию, но, упустив двойной сет-болл, позволила Елене отыграться. До конца сета спортсменки ещё раз обменялись упущенными подачами. Продолжили невнятную игру спортсменки и на тай-брейке, но в его концовке чуть увереннее сыграла именно Дарья. Ну а во второй партии Касаткина оставила за собой фактически все ключевые розыгрыши. При не таком уж и огромном игровом перевеса Дарья отдала Весниной лишь 1 гейм и за 1 час и 40 минут игрового времени завершила четвертьфинальный матч в свою пользу.
Дарья Касаткина - Елена Веснина - 7:6(5), 6:1
Теперь за право сыграть в финале турнира в Дубае Дарья Касаткина поспорит со 2-й ракеткой соревнований испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.
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