Анжелик Кербер обыгрывает Каролину Плишкову и выходит в полуфинал турнира в Дубае.

(6) Анжелик Кербер - (3) Каролина Плишкова - 6:4, 6:3
Кербер, конечно, провела очень качественный матч, в котором, несмотря на номера посевов, немецкая теннисистка даже на бумаге выглядела чуть ли не явным фаворитом. Плишкова, хоть и находится в рейтинге повыше Анжелик, но начало сезона проводит не на столь высоком уровне. Положиться сегодня Каролина могла разве что на безошибочную игру в собственных геймах и возможные ошибки соперницы. Ни с тем, ни с другим у Плишковой сегодня не сложилось.
Кербер довольно быстро спутала все планы Каролины, когда уже в начале встречи вырвалась вперед с брейком. В тот момент, когда Плишковой нужно было срочно находить резервы для того, чтобы навязать борьбу на приеме, оказалось, что усиливать игру чешской теннисистке попросту нечем. Геймы на подаче Анжелик один за другим уходили в копилку немки, более того, Каролине приходилось изрядно трудиться для того, чтобы свои подачи защищать. В середине партии чешская спортсменка спаслась с двойного брейк-поинта, потом даже сет-болл на своей подаче отыграла. В общем, по ходу стартовой партии скорее Кербер могла удвоить преимущество, нежели Плишкова отыграться.
Дебют второго сета показал, что никаких изменений в игре ждать не приходится. Анжелик в первом же гейме отличилась на приеме и снова получила возможность не форсировать события, а играть, что называется, по счету. Наверное, отыграться Плишкова могла, разве что, в следующем же гейме - Кербер пришлось прилично пободаться на счете "ровно" , но даже брейк-поинтов Каролина так и не заработала. Немка защитила гейм и больше на собственной подаче не буксовала. Ну а Плишкова, которая с каждым геймом все явственнее ощущала неизбежность поражения, в концовке встречи еще одну подачу Кербер отдала.
Теперь за выход в финал соревнований в Дубае Анжелик Кербер поспорит с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая чуть ранее переиграла представительницу Японии Наоми Осаку.
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