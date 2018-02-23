Карен Хачанов пробивается в полуфинал турнира в Марселе.

Россиянин Карен Хачанов, который на соревнованиях категории АТР-250 во французском Марселе заскочил на последнюю ступеньку посева, а именно получил 9-й номер, выходит в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Карен в двух партиях переиграл местного спортсмена Жюльена Беннето, занимающего 56-ю строчку текущего мирового рейтинга. Хоть оба сета встречи закончились с одинаковым счетом - 6:4, события в них развивались абсолютно по-разному. В стартовой партии именно Беннето сумел повести с быстрым брейком, но Хачанов не просто отыгрался, а и второй раз смог взять подачу соперника. Во втором сете быстро отличиться на приеме удалось уже россиянину, который и удержал этот минимальный перевес до самого конца встречи. На выход в полуфинал турнира в Марселе Карену Хачанову понадобилось чуть менее 1 часа и 25 минут игрового времени.
(9) Карен Хачанов - Жюльен Беннето - 6:4, 6:4
За выход в финал соревнований в Марселе Карен Хачанов теперь поспорит с победителем матча между Томашем Бердыхом и Дамиром Джумхуром.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий