суббота, 24 февраля 2018 г.

Карен Хачанов уверенно обыграл Томаша Бердыха в полуфинале турнира в Марселе.

Россиянин Карен Хачанов становится первым финалистом соревнований категории АТР-250 в Марселе. На стадии полуфинала Карен, получивший на турнире 9-й номер посева, неожиданно легко переиграл 17-ю ракетку мира чеха Томаша Бердыха. Хачанов не просто защитил все собственные подачи, отыграв за матч 3 брейк-поинта. Россиянин ещё и сумел в каждом  из сетов по 2 раза отличиться на приёме и оформить, таким образом, итоговую победу всего за час с четвертью игрового времени.


(9) Карен Хачанов - (4) Томаш Бердых - 6:3, 6:2

 В финале турнира в Марселе Карен Хачанов сыграет с победителем встречи между Люкой Пуйе и Ильей Ивашкой.

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о 17:43
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