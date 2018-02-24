Карен Хачанов уверенно обыграл Томаша Бердыха в полуфинале турнира в Марселе.

Россиянин Карен Хачанов становится первым финалистом соревнований категории АТР-250 в Марселе. На стадии полуфинала Карен, получивший на турнире 9-й номер посева, неожиданно легко переиграл 17-ю ракетку мира чеха Томаша Бердыха. Хачанов не просто защитил все собственные подачи, отыграв за матч 3 брейк-поинта. Россиянин ещё и сумел в каждом из сетов по 2 раза отличиться на приёме и оформить, таким образом, итоговую победу всего за час с четвертью игрового времени.
(9) Карен Хачанов - (4) Томаш Бердых - 6:3, 6:2
В финале турнира в Марселе Карен Хачанов сыграет с победителем встречи между Люкой Пуйе и Ильей Ивашкой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий