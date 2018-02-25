Карен Хачанов выигрывает турнир в Марселе.

Российский теннисист Карен Хачанов становится триумфатором соревнований категории АТР-250 во французском Марселе. В титульном матче турнира Карен, посеянный под 9-м номером, в напряженной борьбе одолел 3-ю ракетку соревнований местного спортсмена Люку Пуйе. В самом начале первого сета Хачанов повел с брейком, но позволил сопернику в последний момент, уже при подаче на партию, отыграться. Правда, россиянин тут же ещё раз отличился на приёме и со второй попытки поставил точку в сете. Судьбу второго отрезка встречи решил единственный успех на приёме, который Люка оформил в середине партии. А вот решающий сет вполне мог докатиться до тай-брейка, но Карен в последнем гейме зацепился на приёме и брейком поставил победную точку в финале. На победу в нем Карену Хачанову понадобился 1 час и 50 минут игрового времени.
(9) Карен Хачанов - (3) Люка Пуйе - 7:5, 3:6, 7:5
Титул в Марселе становится для Карена Хачанова вторым в профессиональной карьере.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий