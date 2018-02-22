Карен Хачанов громит Мишу Зверева во втором раунде турнира в Марселе.

Россиянин Карен Хачанов становится четвертьфиналистом соревнований категории АТР-250 во французском Марселе, на которых он получил 9-й номер посева. На стадии второго круга Карен в двух партиях более чем уверенно переиграл немца Мишу Зверева, занимающего 53-ю строчку мирового рейтинга. За весь поединок Зверев сумел выиграть у соперника всего 3 гейма. В старовой партии встречи Миша хоть иногда цеплялся на приеме, но вот во втором сете Хачанов сопернику уже не оставлял попросту никаких шансов. На выход в четвертьфинал турнира в Марселе Карену Хачанову понадобилось лишь чуть более 50 минут игрового времени.
(9) Карен Хачанов - Миша Зверев - 6:2, 6:1
В четвертьфинале соревнований в Марселе Карен Хачанов сыграет с местным теннисистом Жюльеном Беннето.
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