Йоханна Ларссон становится четвертьфиналисткой турнира в Будапеште.

Шведская теннисистка Йоханна Ларссон уверенно преодолевает стадию второго круга на соревнованиях категории WTA International в Будапеште. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира в столице Венгрии Йоханна в двух партиях переиграла 7-ю ракетку соревнований Александру Крунич из Сербии. Ларссон с брейка начала встречу, геймом на приеме шведская теннисистка и закончила стартовый сет. Крунич, по сути, не имела шансов на то, чтобы отыграться, скорее сама Йоханна могла еще раз взять подачу соперницы. Во втором сете ситуация на корте ничуть не изменилась. Снова шведская теннисистка оформила 2 брейка и удержала все собственные геймы. На победу в противостоянии Йоханна Ларссон потратила чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
Йоханна Ларссон - (7) Александра Крунич - 6:3, 6:1
Теперь в четвертьфинале соревнований в Будапеште Йоханна Ларссон сыграет с победительницей матча между лидером посева Доминикой Цибулковой и бельгийской спортсменкой Кирстен Флипкенс.
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