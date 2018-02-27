Роджер Федерер и Серена Уильямс получили награды Laureus.

Стоит отметить, что в номинации "Спортсмен года" Роджер Федерер обошел своего "коллегу по цеху" Рафаэля Надаля, который в 2017-м также выиграл 2 Турнира Большого Шлема и даже закончил сезон в ранге первой ракетки мира. Кроме этого за титул спортсмена года боролись Криштиану Рональду, Льюис Хемилтон, Кристофер Фрум и Мохаммед Фара.
В номинации "Возвращение года" Роджер обошел, среди прочих футбольные клубы "Барселона" и команду "Шапекоенсе", которая почти полным составом разбилась в авиакатастрофе.
Серена Уильямс, которая за весь 2017-й год выиграла лишь один турнир - Australian Open - обошла в борьбе за звание спортсменки года, например, Гарбинье Мугурусу.
Стоит отметить, что в истории награды Laureus уже в третий раз обе главные награды забирают именно теннисисты. В 2016-м году статуэтки получили та же Серена Уильямс и Новак Джокович, ну а в 2008-м году победа досталась Роджеру Федереру и Жюстин Энен. В других видах спорта подобное случалось лишь однажды - в 2009-м году победили два представителя легкой атлетики, правда, разных ее дисциплин - Усэйн Болт и Елена Исинбаева.
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