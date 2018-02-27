вторник, 27 февраля 2018 г.

Роджер Федерер и Серена Уильямс получили награды Laureus.

В Монте-Карло вручили, так называемые, спортивные Оскары - награды Laureus. Швейцарский теннисист Роджер Федерер пополнил свою коллекцию сразу двумя статуэтками и обошел в рейтинге наиболее титулованных спортсменов в истории Усэйна Болта. После того, как Роджеру по итогам 2017-го года вручили награды в номинациях "Возвращение года" и "Спортсмен года", в активе Федерера целых 6 статуеток Laureus. "Спортсменкой года" признали также представительницу тенниса - в четвертый раз в карьере награду получила Серена Уильямс.

Стоит отметить, что в номинации "Спортсмен года" Роджер Федерер обошел своего "коллегу по цеху" Рафаэля Надаля, который в 2017-м также выиграл 2 Турнира Большого Шлема и даже закончил сезон  в ранге первой ракетки мира. Кроме этого за титул спортсмена года боролись Криштиану Рональду, Льюис Хемилтон, Кристофер Фрум и Мохаммед Фара.

В номинации "Возвращение года" Роджер обошел, среди прочих футбольные клубы "Барселона" и команду "Шапекоенсе", которая почти полным составом разбилась в авиакатастрофе.

Серена Уильямс, которая за весь 2017-й год выиграла лишь один турнир - Australian Open - обошла в борьбе за звание спортсменки года, например, Гарбинье Мугурусу.

Стоит отметить, что в истории награды Laureus уже в третий раз обе главные награды забирают именно теннисисты. В 2016-м году статуэтки получили та же Серена Уильямс и Новак Джокович, ну а  в 2008-м году победа досталась Роджеру Федереру и Жюстин Энен. В других видах спорта подобное случалось лишь однажды - в 2009-м году победили два представителя легкой атлетики, правда, разных ее дисциплин - Усэйн Болт и Елена Исинбаева.

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о 22:57
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