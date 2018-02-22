Гарбинье Мугуруса в 2 часа ночи по местному времени победой завершила свой матч второго круга в Дубае.

Гарбинье Мугуруса выходит в четвертьфинал соревнований категории WTA Premier в Дубае, где она получила 2-й номер посева. На стадии второго круга испанская теннисистка в двух партиях переиграла представительницу США Кэтрин Бейлис, занимающую на данный момент 41-ю строчку мирового рейтинга. Мугуруса в самом начале встречи упустила собственную подачу, но до конца сета не просто отыгралась, а и второй раз отличилась на приёме. По ходу второй партии Гарбинье и вовсе вела сразу с двумя брейками, но Бейлис отыгралась и чуть было не довела дело до тай-брейка. Мугуруса, правда, сопернице не позволила затянуть матч, который и так завершался около двух ночи. Гарбинье оформила ещё один брейк и за 1 час и 40 минут игрового времени оформила выход в 1/4 финала турнира в Дубае.
(2) Гарбинье Мугуруса - Кэтрин Бейлис - 6:3, 7:5
Теперь в четвертьфинале турнира в Дубае Гарбинье Мугурусе предстоит сыграть с француженкой Каролин Гарсия.
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