четверг, 22 февраля 2018 г.

Гарбинье Мугуруса обыграла Каролин Гарсию в четвертьфинале турнира в Дубае.

Гарбинье Мугуруса продолжает успешные выступления на соревнованиях категории WTA Premier в Дубае. На стадии четвертьфинала испанская теннисистка, посеянная на турнире под 2-м номером, в двух партиях переиграла француженку Каролин Гарсию. Стартовый сет встречи изобиловал брейк-поинтами, но отличиться на приёме удалось лишь Мугурусе, да и то под самый занавес партии. Гарбинье помешала сопернице подать на тай-брейк, ну а следом сама подала на победу в сете. Во второй партии перевес испанской теннисистки стал уже куда более очевидным. В итоге Гарбинье без особого труда выиграла второй сет, а вместе с ним и весь поединок. На выход в полуфинал турнира в Дубае Гарбинье Мугуруса потратила чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.


(2) Гарбинье Мугуруса - (5) Каролин Гарсия - 7:5, 6:2

 Теперь в полуфинале турнира в Дубае Гарбинье Мугуруса сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

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о 23:52
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