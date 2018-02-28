Рафаэль Надаль снялся с турнира в Акапулько.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который должен был быть лидером посева соревнований категории АТР-500 в Акапулько, снялся с турнира ещё до стартового матча. По словам Рафы во время утренней тренировки он почувствовал дискомфорт в бедре и был вынужден обратиться к врачам. Обследование МРТ дало понять, что вновь накопилась жидкость и теперь Надаль будет разбираться в причинах такого явления. Естественно, Рафа выразил сожаление и попросил прощения у болельщиков. Сроки восстановления Рафаэля Надаля на данный момент не сообщаются.
В основной сетке турнира Рафаэля Надаля заменил японец Таро Даниэль, который на старте турнира уже проиграл Фелисиано Лопезу.
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