Даяна Ястремская из-за травмы не смогла завершить матч против Моники Пюиг на старте турнира в Акапулько.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая пробилась в основную сетку соревнований в Акапулько через сито квалификации, получила травму по ходу матча первого круга против представительницы Пуэрто-Рико Моники Пюиг. Даяна уверенно выиграла стартовый сет противостояния, но во второй партии Моника сумела переломить ход встречи и сравняла счет в матче. Решающий сет складывался не лучшим образом для украинской теннисистки, она уступала со счетом 0:5 да еще и получила травму голеностопа в самой концовке встречи. Продолжить поединок Ястремская не сумела. Таким образом теннисистки провели на корте 1 час и 55 минут игрового времени.
Моника Пюиг - (Q) Даяна Ястремская - 2:6, 6:4, 5:0, ret
О степени серьезности травмы Даяны Ястремской пока что не сообщается. Моника Пюиг во втором раунде турнира в Акапулько сыграет с победительницей матча между Ализе Корне и Ребеккой Петерсон.
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