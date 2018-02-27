Катерина Козлова не смогла доиграть стартовый матч турнира в Акапулько.

Украинская теннисистка Катерина Козлова завершает борьбу на турнире в Акапулько уже после стартового раунда. По ходу первого матча на турнире против представительницы Австралии Арины Родионовой, Катерине пришлось отказаться от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем. К этому моменту Козлова уже проиграла стартовый сет встречи, и уступала в дебюте второй партии. Таким образом теннисистки провели на корте чуть более 40 минут игрового времени.
Арина Родионова - Катерина Козлова - 6:2, 1:0, ret
Во втором раунде турнира в Акапулько Арина Родионова сыграет с ещё одной украинской теннисисткой Лесей Цуренко.
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