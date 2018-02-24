Гаэль Монфис не сумел пробиться в 1/2 финала турнира в Рио-де-Жанейро.

Французский теннисист Гаэль Монфис завершает выступления на соревнованиях категории АТР-500 в Рио-де-Жанейро на стадии четвертьфинала. В двух партиях Гаэль, занимающий 39-ю строчку текущего мирового рейтинга, уступил 6-й ракетке турнира Диего Шварцману из Аргентины. Примечательно, что в каждом из сетов встречи именно Монфис первым брал подачу соперника и вырывался вперед с брейком. Но Шварцману удавалось не просто ликвидировать отставание, а и еще по разу отличиться на приеме. Таким образом на выход в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро Диего Шварцман потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(6) Диего Шварцман - Гаэль Монфис - 6:3, 6:4
На стадии полуфинала турнира в Рио Диего Шварцман сыграет с чилийским теннисистом Николасом Харри.
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