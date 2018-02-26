Диего Шварцман обыграл Фернандо Вердаско в финале турнира в Рио-де-Жанейро.

Аргентинский теннисист Диего Шварцман становится триумфатором соревнований категории АТР-500 в Рио-де-Жанейро. На стадии финала турнира Диего, посеянный на нем под 6-м номером, в двух партиях переиграл 8-ю ракетку соревнований испанца Фернандо Вердаско. Именно Фернандо повел с брейком в самом начале встречи, но в итоге провалил стартовый сет. Шварцман успел трижды отличиться на приёме и спокойно оформить победу в партии. Во втором сете Диего лишь однажды взял подачу соперника, но этого аргентинцу вполне хватило для победы в матче. На неё Диего Шварцман потратил 1 час и 25 минут игрового времени.
(6) Диего Шварцман - (8) Фернандо Вердаско - 6:2, 6:3
Для Диего Шварцмана титул на турнире в Рио становится всего вторым, но при этом самым значимым, на данный момент, трофеем в карьере.
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