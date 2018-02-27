Сергей Стаховский проигрывает на старте челленджера в Индиан-Уэллсе.

Сергей Стаховский не сумел преодолеть стартовый раунд соревнований категории Челленджер в Индиан-Уэллсе. В первом раунде турнира украинский теннисист в трехсетовом противостоянии уступил словаку Мартину Клижану, занимающему на данный момент 181-ю строчку мирового рейтинга. В середине стартовой партии Стаховский упустил собственную подачу, и этот брейк решил судьбу всего сета. Во втором отрезке поединка Сергей прибрал инициативу к собственным рукам и со счета 2:2 дважды отличился на приеме, выиграл 4 гейма подряд и сравнял счет по сетам. В решающей партии украинский теннисист снова повел с брейком, но провалил вторую половину сета. Стаховский трижды упустил собственную подачу и позволил сопернику за 1 час и 45 минут игрового времени оформить итоговую победу.
Мартин Клижан - Сергей Стаховский - 6:3, 2:6, 6:3
Во втором раунде Челленджера в Индиан-Уэллсе Мартин Клижан сыграет со швейцарским теннисистом Хенри Лааксоненом.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий