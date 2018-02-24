Элина Свитолина защитила прошлогодний титул в Дубае.

(1) Элина Свитолина - Дарья Касаткина - 6:4, 6:0
Другого тенниса в исполнении Элины Свитолиной, наверное, и не стоило ожидать. А вот тот факт, что и Дарья Касаткина ушла в глупую оборону и даже не пыталась активничать, вызвал некоторое удивление. Все таки, в такой игре у Дарьи, как по мне, шансов против Элины было крайне мало. Класс украинской теннисистки значительно выше, да и действовать вторым номером, делая ставку на надежность, Свитолина любит.
Но у Касаткиной, похоже, просто не нашлось сил на очередной подвиг. И морально, и физически Дарья была выжата, особенно вымотал её сложнейший полуфинальный матч с Мугурусой. Если в стартовой партии россиянка ещё держалась, то во втором сете посыпались окончательно.
Свитолина чётко пользовалась таким состоянием соперницы. Элина ещё немного осторожничала в первом сете, например, после первого брейка она спокойно могла делать и второй и ставить им точку в этом отрезке матча, но побоялась рисковать. Конечно, момент не самый приятный для болельщиков, но подала Свитолина на первый сет успешно.
Ну на во второй партии... А что во второй партии? На корте была только Элина и описывать подробно это избиение не вижу никакого смысла. Итак, Свитолина защищает титул в Дубае. Пусть украинка и теряет в очках, поскольку статус турнира WTA Premier 5 в этом году перешёл к соревнованиям в Дохе, но трофей, как по мне, невероятно важен для дальнейшего сезона.
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