суббота, 24 февраля 2018 г.

Элина Свитолина защитила прошлогодний титул в Дубае.

Украинская теннисистка Элина Свитолина становится победительницей соревнований категории WTA Premier в Дубае, где она побеждала и в прошлом сезоне. В финальном противостоянии Элина с баранкой обыграла 24-ю ракетку мира россиянку Дарью Касаткину. По ходу встречи Свитолина показала максимально стабильный и аккуратный теннис, на который у соперницы попросту не нашлось ответа. В стартовой партии Касаткина еще пыталась навязать борьбу, а судьбу сета решил единственный брейк в исполнении украинской теннисистки. А вот во второй партии Элина уже полностью доминировала на корте и выиграла этот отрезок матча под ноль. На победу в титульном поединке турнира в Дубае Элине Свитолиной понадобилось чуть менее часа с четвертью игрового времени.


(1) Элина Свитолина - Дарья Касаткина - 6:4, 6:0

 Другого тенниса в исполнении Элины Свитолиной, наверное, и не стоило ожидать. А вот тот факт, что и Дарья Касаткина ушла в глупую оборону и даже не пыталась активничать, вызвал некоторое удивление. Все таки, в такой игре у Дарьи, как по мне, шансов против Элины было крайне мало. Класс украинской теннисистки значительно выше, да и действовать вторым номером, делая ставку на надежность, Свитолина любит.

Но у Касаткиной, похоже, просто не нашлось сил на очередной подвиг. И морально, и физически Дарья была выжата, особенно вымотал её сложнейший полуфинальный матч с Мугурусой. Если в стартовой партии россиянка ещё держалась, то во втором сете посыпались окончательно.

Свитолина чётко пользовалась таким состоянием соперницы. Элина ещё немного осторожничала в первом сете, например, после первого брейка она спокойно могла делать и второй и ставить им точку в этом отрезке матча, но побоялась рисковать. Конечно, момент не самый приятный для болельщиков, но подала Свитолина на первый сет успешно.

Ну на во второй партии... А что во второй партии? На корте была только Элина и описывать подробно это избиение не вижу никакого смысла. Итак, Свитолина защищает титул в Дубае. Пусть украинка и теряет в очках, поскольку статус турнира WTA Premier 5 в этом году перешёл к соревнованиям в Дохе, но трофей, как по мне, невероятно важен для дальнейшего сезона.

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о 18:40
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