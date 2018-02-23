Элина Свитолина одолела Анжелик Кербер и вышла в финал турнира в Дубае.

(1) Элина Свитолина - (6) Анжелик Кербер - 6:3, 6:3
Надёжность - превыше всего. Элина Свитолина, в принципе, довольно часто играет именно так, за что часто получает порцию приличной критики от не до конца компетентных болельщиков. Но сегодня, в матче против Анжелик Кербер, наверное, только такой план на игру мог принести украинской теннисистке успех. Очевидно, что немка - одна из лучших спортсменок в туре при переходе из обороны в атаку. Давить на неё нужно с постоянной оглядкой на собственный тыл, ведь ответ может прийти максимально острым и неожиданным. Да и самой впереди нужно быть максимально уверенной в каждом ударе. Умеет ли так играть Элина? Тот ещё вопрос. Потому оставалось воплотить в жизнь хорошую по своей сути оборонительную и надежную задумку.
Как показало начало встречи, Кербер прилично лихорадило. Большинство попыток обострить игру в исполнении немецкой теннисистки заканчивались ошибками, а иногда даже и срывами. Но от этого план Элины на игру меняться не должен был. Получалось и самой Свитолиной далеко не все. В этой нервной перестрелке теннисистки раз за разом обменивались брейками, но первой защитила свою подачу как раз украинка. Сделала это Элина ведя в счете, так что и дополнительная уверенность в собственных силах у неё появилась. Кербер же продолжала искать игру и дарить сопернице шансы, одним из которых Свитолина воспользовалась. Еще одним брейком первая ракетка турнира поставила победную точку в стартовой партии.
Сполна показала себя Анжелик в начале второго сета. Острые удары у немки, вдруг, стали попадать под линии, да и в целом Кербер как-то ожила. Свитолиной важно было перетерпеть и не рассыпаться. И пусть Элина упустила собственную подачу, с задачей она справилась. Обратный брейк в исполнении украинской теннисистки подоспел моментально, ну а за ним случился и еще один. Шансов отыграться сопернице Свитолина уже не дала.
Теперь в финале турнира в Дубае Элина Свитолина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в очень сложном матче переиграла Гарбинье Мугурусу.
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