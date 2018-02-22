Выводы сделаны. Элина Свитолина пробивается в полуфинал турнира в Дубае.

(1) Элина Свитолина - (WC) Наоми Осака - 6:2, 6:4
Валидольная середина стартового матча Элины Свитолиной на соревнованиях в Дубае против Цзянь Ван натолкнула, судя по всему, не только поклонников украинской теннисистки на неприятные размышления. Выводы из того, что Свитолина позволила разобранной китаянке не просто вернуться в игру, а и сет выцарарпать, сделала и команда Элины. Как минимум, никакой самодеятельности, никаких экспериментов, предельная собранность и концентрация. Такой Свитолина предстала в начале встречи.
Осака - девушка, конечно, опасная. История личных противостояний со Свитолиной - лишнее тому подтверждение, да и звездных скальпов в ее коллекции уже достаточно. Но под стартовым напором Элины Наоми просто поплыла. Японская теннисистка очень много ошибалась, не могла понять, с какой стороны подступиться к сопернице, в общем, пробовала что-то менять в игре, рвать ритм, но никакой пользы Осаке это не приносило.
Свитолина повела сразу с тремя брейками и вполне могла подавать на победу в стартовой партии с баранкой. Но Осака не была согласна с таким развитием событий и даже отыграла одну упущенную подачу. Этот момент немного добавил уверенности Наоми, следом она защитила собственный гейм, между прочим впервые в матче, и даже попыталась зацепиться за вторую попытку Свитолиной подать на партию. Но Элина, отыграв два брейк-поинта, оставила за собой первый сет.
В дебюте второй партии Элина могла опять вырваться вперед с брейком, но Осака спаслась с брейкового мяча. А спустя пару минут Свитолина впервые в матче откровенно провалила собственный гейм и отдала сопернице подачу под ноль. Вот тут стали прослеживаться крайне неприятные аналогии со вчерашней встречей, но, благо, Элина быстро расставила все по своим местам.
Осака удерживалась в игре до счета 4:1 в свою пользу. В этот момент украинская теннисистка завелась, дважды отличилась на приеме, оставила за собой сразу 5 геймов подряд и выиграла второй сет, а вместе с ним и весь матч.
Теперь в полуфинале турнира в Дубае Элина Свитолина сыграет с победительницей встречи между Анжелик Кербер и Каролиной Плишковой.
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