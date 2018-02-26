Фрэнсис Тиафо выиграл первый турнир уровня АТР-250 в Делрэй-Бич.

Фрэнсис Тиафо, который стартовал в основной сетке соревнований категории АТР-250 в Делрэй-Бич благодаря wild card от организаторов, становится победителем турнира. В титульном матче Фрэнсис, занимающий на данный момент 91-ю строчку мирового рейтинга, в двух партиях переиграл немца Питера Гойовчика, являющегося 64-й ракеткой мира. В стартовом сете противостояния Тиафо просто не оставил сопернику никаких шансов. Фрэнсис повел сразу с двумя брейками - 5:0 и спокойно довел партию до победы. Второй отрезок матча американец снова начал с успеха на приёме, но Гойовчик моментально отыгрался. Тиафо, правда, тут же восстановил свой перевес в счете и довел поединок до итоговой победы. На то, чтобы оформить титул соревнований в Делрэй-Бич Фрэнсису Тиафо понадобилось чуть более часа игрового времени.
(WC) Фрэнсис Тиафо - Питер Гойовчик - 6:1, 6:4
Титул на турнире в Делрэй-Бич становится для Фрэнсиса Тиафо дебютным в профессиональной карьере.
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