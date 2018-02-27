Леся Цуренко успешно начинает защиту титула в Акапулько.

Прошлогодняя победительница соревнований в Акапулько украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартует на текущем турнире, где она получила 7-й номер посева. В матче первого круга Леся в двух партиях переиграла достаточно непростую соперницу - американку Лорен Дэвис, занимающую 102-ю строчку текущего мирового рейтинга. В самом начале встречи Цуренко повела с брейком, но позволила сопернице не просто отыграться, но и самой вырваться вперед - счет 0:3 американка превратила в 4:3. Но Леся до конца стартового сета сумела ещё дважды взять подачу соперницы и оставить этот отрезок матча за собой. Во второй партии украинская теннисистка уже просто смела Дэвис с корта и за 1 час и 10 минут игрового времени оформила итоговую победу в матче.
(7) Леся Цуренко - Лорен Дэвис - 6:4, 6:1
Во втором раунде соревнований в Акапулько Леся Цуренко сыграет с обидчицей ещё одной украинской теннисистки
Катерины Козловой - Ариной Родионовой из Австралии.
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