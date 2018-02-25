Алисон ван Эйтванк обыгрывает Доминику Цибулкову в финале турнира в Будапеште.

Бельгийская теннисистка Алисон ван Эйтванк становится победительницей турнира категории WTA International в Будапеште. В финальном матче турнира Алисон в напряженнейшей борьбе переиграла лидера посева словацкую спортсменку Доминику Цибулкову, занимающую 33-ю строчку текущего мирового рейтинга. Победу в стартовом сете матча ван Эйтванк отпраздновала благодаря сразу двум брейкам. Но во второй партии ровно тем же ответила Цибулкова и сравняла счёт в противостоянии. Решающая партия финала вполне могла докатиться до тай-брейка, но в последний момент Алисон оформила единственный в сете брейк. На победу в титульном матче турнира в столице Венгрии Алисон ван Эйтванк потратила два с четвертью часа игрового времени.
Алисон ван Эйтванк - (1) Доминика Цибулкова - 6:3, 3:6, 7:5
Титул в Будапеште становится вторым в карьере Алисон ван Эйтванк.
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