Фернандо Вердаско обыгрывает Фабио Фоньини в полуфинале турнира в Рио.

Испанский теннисист Фернандо Вердаско пробивается в финал соревнований категории АТР-500 в Рио-де-Жанейро. На стадии полуфинала Фернандо, получивший на турнире 8-й номер посева, переиграл итальянца Фабио Фоньини, занимающего 21-ю строчку текущего мирового рейтинга. Вердаско просто разгромил соперника в стартовой партии противостояния - Фабио выиграл за этот отрезок встречи лишь один гейм, да и тот на приёме. Во втором сете Фабио удалось наладить игру на собственных подачах, так что выяснение сильнейшего плавно катилось к тай-брейку. Но в последний момент Фернандо ещё раз отличился на приёме и за час с четвертью игрового времени оформил выход в финал турнира в Рио-де-Жанейро.
(8) Фернандо Вердаско - (5) Фабио Фоньини - 6:1, 7:5
Титул соревнований в Рио-де-Жанейро Фернандо Вердаско разыграет в матче с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.
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