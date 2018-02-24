Доминик Тим с баранкой проигрывает Фернандо Вердаско в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро.

Победная серия австрийского теннисиста Доминика Тима, начавшаяся на прошлой неделе на соревнованиях в Буэнос-Айресе, прервалась на отметке в 6 выигранных матчей. В четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Рио-де-Жанейро Доминик, посеянный на соревнованиях под 2-м номером, в двух партиях уступил испанцу Фернандо Вердаско, занимающему 40-ю строчку текущего мирового рейтинга. Шансов отличиться на приеме по ходу стартового сета было предостаточно у каждого из теннисистов, но единственный брейк в партии оформил именно Вердаско в самой концовке первого отрезка матча. Тут же Фернандо вышел подавать на сет и, отыграв 3 брейк-поинта, таки поставил победную точку в партии. Ну а во втором сете Тим полностью провалился, получив от испанца полноценную баранку. На выход в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро Фернандо Вердаско потратил чуть менее полутора часов игрового времени.
(8) Фернандо Вердаско - (2) Доминик Тим - 6:4, 6:0
Теперь за выход в финал турнира в Рио Фернандо Вердаско поспорит с итальянским теннисистом Фабио Фоньини.
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