Стэн Вавринка не смог доиграть уже стартовый матч на турнире в Марселе.

И снова травма. Не успел швейцарский теннисист Стэн Вавринка толком вернуться в тур после довольно продолжительного больничного, как опять он испытывает проблемы со здоровьем. Повреждение помешало Стэну доиграть уже стартовый для себя матч второго круга на турнире в Марселе против белорусского спортсмена Ильи Ивашки. Вавринка с горем пополам доиграл стартовый сет, хотя и уступил в нем квалифайеру. В дебюте же второй партии Стэн отказался от продолжения борьбы. Причиной снятия Вавринки с матча стали все те же проблемы с коленями, которые и заставили швейцарца в прошлом году лечь под нож хирурга. Таким образом суммарно теннисисты провели на корте чуть менее часа игрового времени.
(Q) Илья Ивашка - (2) Стэн Вавринка - 6:4, 1:1, ret
В четвертьфинале турнира в Марселе Илья Ивашка теперь сыграет с местным теннисистом Николя Маю.
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