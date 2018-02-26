Даяна Ястремская выходит в основную сетку соревнований в Акапулько.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно преодолела квалификацию соревнований WTA в Акапулько. В финале отбора Даяна в двух партиях разгромила представительницу Канады Карол Чжао, занимающую на данный момент 140-ю строчку мирового рейтинга. Ястремская с баранкой выиграла стартовый сет встречи, да и во второй партии матча украинская теннисистка полностью диктовала условия игры. Разница была лишь в том, что Даяна позволила сопернице взять пару геймов на старте сета, ну а затем Ястремская снова начала уничтожать оппонентку. На победу в финале квалификации турнира в Акапулько Даяна Ястремская потратила всего 55 минут игрового времени.
Даяна Ястремская - Карол Чжао - 6:0, 6:2
В первом раунде основной сетки соревнований в Акапулько Даяна Ястремская теперь сыграет с представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пюиг.
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