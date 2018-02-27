Вера Звонарева проигрывает на старте турнира WTA 125k в Индиан-Уэллсе.

Российская теннисистка Вера Звонарева не сумела преодолеть уже стартовый раунд соревнований категории WTA 125k в Индиан-Уэллсе. В первом круге турнира, который проходит незадолго до куда более престижных стартов в этом же городе, Вера в двух партиях уступила такой же, как и сама, обладательнице wild card американке Даниэль Коллинз. Представительница США в самом начале встречи повела с геймом на приёме в активе, а Звонарева не воспользовалась отличным шансом отыграться - в следующем же гейма россиянка не реализовала 7(!!!) брейк-поинтов. Коллинз до конца стартовой партии, успела, кстати, ещё одну подачу Веры взять. Перевеса Даниэль добилась и в начале второго сета, но на этот раз Звонарева отыгралась. Через минуту, правда, россиянка снова упустила собственную подачу и позволила сопернице за 1 час и 20 минут игрового времени оформить итоговую победу в матче.
(WC) Даниэль Коллинз - (WC) Вера Звонарева - 6:1, 6:4
Во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе американка сыграет с победительницей матча между лидером посева Магдой Линетте из Польши и квалифайером Викторией Дюваль.
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