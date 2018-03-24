Виктория Азаренко и Арина Сабаленко уступили на старте парного турнира в Майами.

Белорусский дуэт Виктория Азаренко/Арина Сабаленко не сумел преодолеть даже стартовый раунд соревнований в американском Майами в женском парном разряде. В первом раунде турнира Вика и Арина на чемпионском тай-брейке уступили немецко украинской паре Татьяна Мария/Леся Цуренко. Встречу куда активнее начали именно Азаренко и Сабаленко, которые повели сразу с двумя брейками. Цуренко и Мария попробовали отыграться, но закончилось все тем, что Татьяна и Леся признают поражение в сете. Во второй партии уже Цуренко и Мария взяли нити игры в свои руки и спокойно сравняли счёт по сетам. Ну а на чемпионский тай-брейк Виктории и Арине сил уже не хватило. На победу в матче Леся и Татьяна потратили 1 час и 20 минут игрового времени.
Татьяна Мария/Леся Цуренко - Виктория Азаренко/Арина Сабаленко - 3:6, 6:2, 10:4
Соперницы Татьяны и Леси по 1/8 финала турнира в Майами определятся чуть позже.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий