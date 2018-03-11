Петра Квитова уступила 16-летней американке в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе.

Чешская теннисистка Петра Квитова не смогла преодолеть стадию третьего круга крупнейших соревнований в Индиан-Уэллсе. В двух партиях Петра, посеянная на турнире под 9-м номером, уступила обладательнице wild card местной спортсменке Аманде Анисимовой, занимающей 149-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стартовый сет Квитова попросту провалила, дважды упустив собственную подачу. В начале второй партии Петра уже сама повела с брейком, но с середины сета инициатива снова перешла к Анисимовой. Аманда не просто отыгралась, но и вырвалась вперёд в счёте, правда, подать на матч юной американке не удалось. Но сразу после спасения Квитова снова упустила свой гейм и Аманда Анисимова за 1 час и чуть менее чем 10 минут игрового времени оформила сенсационную победу.
(WC) Аманда Анисимова - (9) Петра Квитова - 6:2, 6:4
В четвёртом раунде турнира в Индиан-Уэллсе Аманда Анисимова сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Шуай Чжанг.
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