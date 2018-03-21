Виктория Азаренко начинает выступления в Майами с разгрома Кэтрин Бейлис.

(WC) Виктория Азаренко - Кэтрин Бейлис - 6:3, 6:0
Ещё задолго до начала встречи было очевидно, что прогнозировать ее исход в данном конкретном отрезке времени просто не представляется возможным. Слишком много факторов нужно учитывать в контексте готовности к турниру той же Виктории Азаренко. Набрала ли она хоть минимальный ход, нет ли катастрофической нехватки игровой практики, что с физической готовностью к борьбе, оставила ли белорусская теннисистка все свои изматывающие личные проблемы за пределами корта или же принесла их на него вместе с ракеткой? Попробуй дать компетентный ответ не владея, по сути, никакой до конца достоверной информацией...
Отчетный матч ответов, кстати, тоже дал не так уж и много. С той игрой, которую показала Бейлис, не замечать соперницу Виктория просто была обязана. Да, имена в теннис не играют, но, похоже, сам факт того, что на той половине корта сама Азаренко, здорово ударил по коленям и рукам Кэтрин - дрожали они, конечно, серьёзно. Странно, конечно, на том же Уимблдоне прошлого сезона этих нервов, как минимум по стартовой партии матча с Викторией, у американки замечено не было. Но тут ещё ветер, который, правда, не является такой уж неожиданностью для Майами, сорвался. Да, погодные условия в матче одинаковы для всех, но уж опыта подстраиваться под такие форс-мажоры у Вики в разы больше.
Правда, и ей понадобилось некоторое время на пристрелку и поправки на тот самый ветер. Бейлис достаточно неплохо отработала собственный стартовый гейм, а на приеме американка навязала Виктории серьезную борьбу. Конечно, много проблем Азаренко создала себе собственными оплошностями, но, как бы там ни было, белорусской теннисистке пришлось сначала отыгрываться с двойного брейк-поинта, а потом и еще два брейковых мяча ликвидировать. Один из них, кстати, Вика подарила оппонентке двойной ошибкой.
Азаренко выпуталась, а уже через несколько минут сама повела с брейком. Очень качественный прием прорезался у Виктории - было несколько глубоких ответов на подачу, ну а точку в гейме Виктория поставила эффектным приемом на вылет. Правда, закрепить успех Азаренко не смогла, тут же упустив и собственный гейм. Но уже в следующем гейме Вика снова оказалась впереди - Бейлис помогала, как могла, допустила две двойные подряд, да и в целом проиграла собственную подачу под ноль.
Глубочайший спад у американки продолжился - Виктория защищает без каких-либо проблем собственную подачу и вырывается вперед в следующем гейме на приеме - 30:0. Получается, что в этом отрезке встречи за Азаренко остались 10 розыгрышей подряд. Бейлис попыталась проснуться и даже выровняла ситуацию в гейме, но спасти его американка не смогла - Вика получает перевес сразу в два брейка.
Подача на сет, правда, у Виктории не сложилась - поведя 30:0 и оказавшись в двух мячах от победы в партии, Азаренко застопорилась и позволила сопернице взять 4 розыгрыша подряд и один брейк отыграть. Бейлис шансом на возрождение интриги не воспользовалась и позволила белорусской спортсменке тут же оформить победу в стартовом сете очередным брейком.
Во второй партии на корте, по правде говоря, была уже только Виктория. Американка не сыпалась, она просто продолжила играть так же некачественно, как и в стартовой партии, зато Азаренко солидно прибавила. В первую очередь в точности - мячи после ее ударов филигранно ложились под самые линии. Особенно запомнился удар, который принес Вике перевес во втором сете уже в два брейка - уложила Азаренко мяч точно в уголок корта. Четко у Вики работала подача, то есть в общем и целом уровень тенниса был достаточно солидным. Правда, есть опасения, что он мог таким показаться на фоне совсем уж несостоятельной во втором сете матча Кэтрин Бейлис.
Справедлива ли баранка во второй партии? Вполне. Виктория, конечно, могла остановиться и намного раньше, но, во-первых, нет никакого смысла себя стопорить, силы экономить уж точно не нужно, скорее наоборот, нужно проверять себя в действии после такого-то перерыва. Ну а во-вторых, Азаренко по теннису соскучилась и это заметно.
Во втором раунде соревнований в Майами Виктория Азаренко сыграет с еще одной американкой - 14-й ракеткой турнира Мэдисон Киз. И вот тут времени на раскачку у белорусской теннисистки точно не будет.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий