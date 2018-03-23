Виктория Азаренко на отказе прошла Мэдисон Киз во втором круге турнира в Майами.

(WC) Виктория Азаренко - (14) Мэдисон Киз - 7:6(5), 2:0
В первую очередь Киз хочется пожелать здоровья и скорейшего выздоровления. Для американской теннисистки, которая и так слишком много пропускает из-за травм, каждое новое повреждение становится настоящим вызовом. Хочется, чтобы сейчас Мэдисон справилась с ним как можно скорее.
Что же касается самого матча, то делать выводы по игре Виктории Азаренко, учитывая, что борьба закончилась в самом ее разгаре, достаточно сложно. Можно смело утверждать, что уровень самого тенниса в исполнении обеих теннисисток явно не зашкаливал, скорее наоборот. Ошибок у каждой было более чем предостаточно. Та же Азаренко, например, отдала только двойными ошибками сопернице, по сути, целых 2 гейма - не сумела подать белорусская теннисистка целых 8 раз за неполных полтора сета.
В целом матч больше напоминал борьбу нервов. И тот факт, что Виктория выстояла, уже наталкивает поклонников на приятные мысли о возвращении на былой уровень, хотя бы в настрое на игру. Сам теннис, при таких раскладах, придёт обязательно, может чуть позже, но придёт. Фактически в самом начале встречи Виктория сумела повести с геймом на приёме в активе и удержать этот перевес до середины партии. И вот тут случился довольно глубокий спад в игре Вики.
Дважды подряд Азаренко не защитила собственный гейм, сыпала теми же двойными, в целом слишком много ошибалась, и в итоге Киз, совсем недавно уступавшая с брейком, получила возможность подавать на победу в сете. Вот тут уже завелась сама Виктория, которая спасла партию, фактически, в последний момент.
Трудности у Азаренко возникли и в самой концовке партии. Виктория с трудом подала на тай, отыграв при этом 2 сет-болла у соперницы. Да и сам тай-брейк прошёл для Вики не слишком удачно - белорусская спортсменка упускала подачу за подачей, но Киз действовала ещё веселее - за весь этот гейм Мэдисон выиграла всего 1 розыгрыш на собственной подаче. В итоге, с третьего сет-болла Азаренко оформила победу в первом сете встречи.
Во втором сете Киз уже, фактически, не боролась. Американка с треском проиграла стартовые геймы, как на приёме, так и на собственной подаче, и именно после брейка в исполнении Азаренко Мэдисон приняла решение отказаться от продолжения борьбы.
Теперь в третьем раунде турнира в Майами Виктория Азаренко сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.
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