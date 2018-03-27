Виктория Азаренко уверенно обыгрывает Агнешку Радваньску и становится четвертьфиналисткой турнира в Майами.

(WC) Виктория Азаренко - (30) Агнешка Радваньска - 6:2, 6:2
Для Виктории Азаренко матч четвёртого круга турнира в Майами сложился именно так, как белорусская теннисистка себе и планировала. Ясно, что Радваньской оставалось рассчитывать на длинные комбинации, выматывание соперницы рваным ритмом, надежда на то, что живой теннисный ум польской теннисистке поможет придумать парочку филигранных комбинаций прямо по ходу встречи, после которых соперница занервничает и начнёт ошибаться. Именно так Агнешка играет против теннисисток, которые проповедуют активную игру. Сегодня получилось так, что даже затяжные розыгрыши выигрывала Азаренко.
И ведь при этом, давайте быть откровенными, Виктория была далеко не идеальной сегодня. У белорусской теннисистки случались и срывы, и вообще крайне неудачные фрагменты матча. Особенно это касается концовок партий, когда Азаренко оставалось лишь подать на сет или матч, а она позволяла оппонентке вернуться в борьбу. Не на долго, правда, но факт остаётся фактом.
Но, давайте обо всем по порядку. Уже в самом начале встречи Виктория смогла повести с брейком. Радваньска неплохо начала первый гейм на собственной подаче, у неё прошло пару первых мячей, повела польская теннисистка - 30:0, но посыпались ошибки, в том числе и двойная, и Виктория, выиграв 4 розыгрыша подряд повела в счёте с геймом на приёме в активе.
Виктория никаких шансов сопернице на обратный брейк давать не собиралась. Азаренко играла мощно и спокойно, а Агнешка думала не про красивые комбинации, а о том, как вообще просто в корт ответить, потому как ошибок в её действиях было непривычно много. В концовке партии Радваньска ещё больше усложнила себе жизнь, упустив ещё одну собственную подачу. На этот раз со счета 40:0, то есть Азаренко выиграла 5 розыгрышей подряд и получила возможность подавать на партию.
Тут у Виктории и начались минимальные проблемы. Проскочила и первая двойная ошибка в матче, да и в целом подача летела не лучшим образом, так что Радваньска даже на приёмы на вылет смогла рассчитывать. В общем, один обратный брейк Агнешка оформила, разгромного счета в сете избежала и посчитала дело сделанным - тут же упустила собственную подачу, а вместе с ней и весь стартовый сет.
Вторая партия проходила абсолютно в том же ключе - Виктория вела, но позволила сопернице немного пободаться в конце поединка. Отличие разве что в том, что у Радваньской совсем расклеилась игра на собственной подаче, так что ни разу защитить её польской теннисистке не удалось. Азаренко позволила Агнешке сначала отыграть быстрый брейк, а потом помешать подать на матч. Но перевес Виктории на тот момент был уже более чем солидный, да и игра на приёме шла, так что точку в противостоянии белорусская теннисистка поставила ещё одним брейком.
Теперь в 1/4 финала соревнований в Майами Виктория Азаренко сыграет против чешской теннисистки Каролины Плишковой.
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