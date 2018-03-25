Виктория Азаренко прошла Анастасию Севастову в Майами.

(WC) Виктория Азаренко - (20) Анастасия Севастова - 3:6, 6:4, 6:1
Наверное, такая соперница была крайне необходима Виктории Азаренко для того, чтобы двигаться дальше. Я имею в виду не турнирную сетку соревнований в Майами, а более долгосрочную перспективу. Соперница, которая будет играть вторым номером, наказывать тебя за каждую минимальную неточность, да еще и момент таков, что игра откровенно не клеится. Вот перелом такого матча, когда нужно и характер показать, и с умом подойти к собственному теннису, в разы важнее даже парочки разгромом серьёзных соперниц.
А у Виктории действительно не задался первый сет противостояния и коррективы в игру приходилось вносить уже по ходу. Ещё до матча было очевидно, что Севастова будет всеми силами пытаться вязать соперницу, втягивать её в тягучий теннис, рвать ритм и ждать ошибок. Но вот проблема была в том, что в стартовой отрезке встречи ждать Анастасии долго не приходилось. Ошибки у Азаренко проскакивали быстро и часто.
Началось все с того, что Виктория упустила уже первый гейм на собственной подаче, ведя в нем 30:0. Серия ошибок, в том числе двойная на брейк-поинте, и белорусская теннисистка оказывается в роли догоняющей в самом начале встречи. Виктория быстро отыгралась, но стабильности в её игре не было. В середине партии Азаренко снова выдала череду оплошностей в достаточно простых ситуациях, после одной такой ошибки даже ракеткой немного побросалась, неудачно вышла к сетке на брейк-поинте, не обработав мяч, и снова позволила Севастовой повести с геймом на приёме в активе. Этот перевес Анастасия уже удержала.
Когда Виктория упустила стартовую подачу во втором сете стало уже совсем страшно за итоговый результат матча, но и Севастова не показывала завидной стабильности, так что Азаренко снова быстро ликвидировала отставание. А в середине партии белорусская теннисистка провела первый действительно классный гейм на приёме, который она завершила блестящим обводящим ударом и впервые повела в счете. Казалось, Виктория сможет довести партию до победы - она вышла подавать на победу в ней, заработала 3 сет-болла, но упустила их и позволила Севастовой в последний момент отыграться.
Анастасия, казалось бы, не против закончить матч в двух партиях. Она вышла подавать, повела 40:0, допустила совсем необязательную двойную и... Поплыла и сама латвийская теннисистка, но и Азаренко классно включилась в борьбу. В итоге Вика с тройного гейм-болла у соперницы оформила брейк и перевела матч в решающий сет.
В третьей партии, честно говоря, сомнений в победе Азаренко уже не оставалось. Получилось, что когда Вика перестала делать сопернице подарки в виде ошибок, набирать очки стало для Севастовой настоящей проблемой. В итоге, два брейка в исполнении Виктории, 5 выигранных геймов подряд и четкая победа в сете и матче.
Теперь в четвёртом раунде турнира в Майами Виктория Азаренко сыграет с польской спортсменкой Агнешкой Радваньской, которая выбила из борьбы лидера текущего мирового рейтинга Симону Халеп.
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