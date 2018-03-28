Виктория Азаренко в двух сетах одолела Каролину Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Майами.

(WC) Виктория Азаренко - Каролина Плишкова - 7:5, 6:3
Виктория Азаренко с каждым матчем в Майами прибавляет, причём прибавляет примерно соизмеримо увеличению уровня соперниц. В четвертьфинале турнира белорусская теннисистка сыграла не без спадов и некоторых трудностей. Но выжать из себя Вике удалось ровно столько сил и энергии, чтобы их хватило на победу в двух партиях.
В самом же начале матча Виктория сумела повести с брейком, выиграв уже стартовый гейм на подаче соперницы. Плишкова не сумела сразу же вернуться в игру, вернее Виктория банально не дала ей почти никаких шансов, а под занавес партии Азаренко, казалось, сняла все вопросы по победительнице. Виктория оформила второй брейк и сразу же вышла подавать на сет.
Вот тут и случился тот самый спад, о котором пришлось вспоминать в начале. Конечно, Плишкова категорически не хотела начинать матч с проигранного сета, а потому и сама чешская теннисистка попыталась усилить игру, но без помощи от Азаренко в виде ошибок, Каролина такой камбек точно не устроила. Виктория просто не додавила соперницу, а возвращать себе уверенность в силах пришлось достаточно долго.
Итак, при счёте 5:2 Виктория вышла подавать на стартовый сет, но гейм этот упустила. Плишкова, кстати, воспользовалась первым же брейк-поинтом за встречу. Через несколько минут у Азаренко образовались сет-боллы, но воспользоваться хотя бы одной из трех возможностей поставить точку в партии на приёме Азаренко не сумела. Впечатлившись таким переворотом во встрече белорусская теннисистка вторую попытку подать на матч уже попросту провалила - гейм Вика отдала под ноль. Вот так 5:2 и перевес с двумя брейками превратились в 5:5.
Дотягивать уже фактически выигранный сет до тай-брейка Азаренко явно не собиралась. И вот тут белорусской спортсменке честь и хвала. Вместо того, чтобы поплыть после такого упущенного перевеса, Вика в тяжелейшей борьбе оформила ещё один брейк и с третьей попытки, наконец, подала на сет. На этот раз чётко и уверенно.
Но при этом говорить о том, что в этот момент матча именно Азаренко полностью доминировала на корте, было бы неправильно. Несомненное игровое преимущество пришло к Виктории чуть позже, ну а в начале второго сета продолжались качели, которые теннисистки запустили в конце стартовой партии. Дважды Виктория вырывалась вперед с брейком, но дважды не могла тут же защитить собственную подачу. Подачи, кстати, катастрофически не держались у обеих спортсменок. Что Каролина Плишкова, что Виктория Азаренко в этом фрагменте матча смогли выиграть по гейму на приёме под ноль.
Чешскую спортсменку продолжило лихорадить, но вот Вике надоел обмен брейками с середины сета. Сначала Азаренко выиграла первый за сет гейм на своей подаче, ведя при этом, кстати, в счёте с брейком в запасе. Ну а точку в матче Виктория поставила ещё одним успешным геймом на приёме.
В полуфинале турнира в Майами Виктория Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс. Опасаться её нужно хотя бы по двум важнейшим факторам. В 1/4 финала Слоан просто уничтожила Анжелик Кербер. Ну и, Во-вторых, недавний матч против Стивенс Виктория Азаренко проиграла.
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