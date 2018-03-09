Виктория Азаренко с непростой по игре, но уверенной по счету победы начинает выступления в Индиан-Уэллсе.

(WC) Виктория Азаренко - Хизер Уотсон - 6:4, 6:2
Фактически глубокой ночью проводила свой первый с Уимблдона-2017 матч в туре белорусская спортсменка Виктория Азаренко. Ожидания от этого возвращения в профессиональный теннис остаются самыми что ни на есть серьезными, потому как многие действительно думают, что Азаренко, Шарапова и Серена Уильямс могут добавить конкуренции в застоявшийся женский тур. Мария, правда, уже достаточно долгое время никак не может вернуть себе былые кондиции и включиться в борьбу за престижные титулы, но, будем надеяться, что все это дело времени. Серена Уильямс свой стартовый матч у Зарины Дияс выиграла, так что ход переходил к Виктории.
Азаренко, которая прекрасно знает, как побеждать в Индиан-Уэллсе, фактически без раскачки начала уходить в отрыв. Стартовый гейм на собственной подаче белорусская теннисистка выиграла, фактически, на сплошных ошибках соперницы, да и быстрый брейк случился не без помощи самой Уотсон. Нет, вроде у Хизер не дрожали коленки, но от желания сыграть мощнее и острее британка слишком часто допускала неточности. Возможность отыграться у Хизер появилась моментально, Виктория не лучшим образом начала подавать и у Уотсон возник двойной брейк-поинт. Белорусская спортсменка выпуталась блестяще - в критический момент и подача заработала, и выход к сетке был просто идеально выверенный, в общем Азаренко повела - 3:0.
В этот момент Хизер немного поплыла и доигралась до счета 0:40 на своей собственной подаче. Но в этот момент и Уотсон заиграла как-то раскрепощеннее, и сама Виктория откровенно не дожала соперницу. 5 выигранных подряд розыгрышей и британская теннисистка выигрывает стартовый для себя гейм в матче. Ничего страшного для Азаренко в этот момент не случилось - тут же Вика защитила собственную подачу, снова зацепилась на приеме и добилась таки второго брейка. Казалось, что со счета 1:5 Уотсон уйти уже не сможет ни при каких раскладах, но помогать сопернице в этом начала уже сама белорусская теннисистка.
Сначала Азаренко провалила первую попытку подать на сет. Гейм Виктория отдала под ноль, при этом катастрофически не работал ввод мяча в игру, да и в целом мяч просто не держался на ракетке у Вики. Уотсон с боями защитила и собственный гейм, так что Азаренко вышла подавать на партию второй раз. И вот тут можно говорить уже о полноценном провале, потому как и эту попытку Виктория не реализовала, снова упустив подачу "под ноль" . На тройном брейк-поинте Азаренко допустила двойную ошибку, что очень красноречиво говорит о состоянии Вики. Благо для нее сама Хизер не была готова к полноценному камбеку. Отыгравшись с двух подач соперницы на сет, Уотсон провалила собственный гейм и позволила Виктории поставить точку в партии брейком.
Выигрыш партии прибавил Азаренко сил и второй сет она снова начала достаточно неплохо - выигранный под ноль стартовый гейм на собственной подаче, быстрый брейк, причем добилась его Виктория уже не столько на ошибках соперницы, сколько за счет давления, оказываемого на Уотсон. Повела Вика 40:0 и в следующем гейме на своей подаче, но тут опять начались трудности. В момент пропал ввод мяча в игру, что вылилось в две двойные ошибки подряд. Хизер даже до брейк-поинта дотянулась, но в нужный момент Виктория таки включилась в борьбу и защитила гейм.
Относительно спокойное течение сета, когда спортсменки достаточно уверенно обменивались выигранными геймами на своих подачах, было прервано в 7-м гейме. Вы только представьте себе, он продолжался 15 минут, 12 раз был зафиксирован счет "ровно", 7 брейк-поинтов не сумела реализовать британская спортсменка. Понятно, что упущенный шанс вернуться в борьбу и выровнять ситуацию немного надломил Хизер. Уже через несколько минут она упустила и собственную подачу, подарив таким образом Виктории итоговую победу.
Что можно сказать о первом матче Виктории в текущем сезоне. Качество тенниса, конечно, хромает на обе ноги. Количество ошибок зашкаливает, чисто выигранных розыгрышей не так уж и много, подача периодически выключается, да и в целом откровенные спады даже по ходу такого двухсетового матча случались уж слишком часто. Сегодня соперница позволяла выбираться из этих фунцкиональных ям во многом потому, что и у самой Уотсон игра откровенно не шла. Можно ли было ожидать от Виктории большего в первом официальном матче после такой паузы? Наверное нет. Сейчас нужно просто наблюдать за тем, как Азаренко будет набивать практику и следить за ее прогрессом. Главное, чтобы еще и организм нормально отреагировал на нагрузки. Судя по этой встрече, и с физикой у Виктории на данный момент не все в полном порядке, так что работы еще непочатый край.
Во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс. Несмотря на игровые проблемы победительницы US Open - 2017, матч, скорее всего, будет для Виктории в разы тяжелее.
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