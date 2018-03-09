пятница, 9 марта 2018 г.

Виктория Азаренко с непростой по игре, но уверенной по счету победы начинает выступления в Индиан-Уэллсе.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, получившая от организаторов соревнований в Индиан-Уэллсе wild card в основную сетку турнира, стартует с довольно непростой победы. В матче первого круга Виктория в двух партиях переиграла британскую спортсменку Хизер Уотсон, но несмотря на счет встречи, победа далась Азаренко не так уж и просто. В стартовом сете встречи Виктория вполне могла побеждать просто с разгромным счетом, но в середине сета забуксовала и придумала для себя проблемную концовку этого отрезка матча. Во второй партии счет таки получился уверенным для Виктории, но фактически каждый гейм сета был невероятно упорным. На выход во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко потратила 1 час и 45 минут игрового времени.


(WC) Виктория Азаренко - Хизер Уотсон - 6:4, 6:2

Фактически глубокой ночью проводила свой первый с Уимблдона-2017 матч в туре белорусская спортсменка Виктория Азаренко. Ожидания от этого возвращения в профессиональный теннис остаются самыми что ни на есть серьезными, потому как многие действительно думают, что Азаренко, Шарапова и Серена Уильямс могут добавить конкуренции в застоявшийся женский тур. Мария, правда, уже достаточно долгое время никак не может вернуть себе былые кондиции и включиться в борьбу за престижные титулы, но, будем надеяться, что все это дело времени. Серена Уильямс свой стартовый матч у Зарины Дияс выиграла, так что ход переходил к Виктории.

Азаренко, которая прекрасно знает, как побеждать в Индиан-Уэллсе, фактически без раскачки  начала уходить в отрыв. Стартовый гейм на собственной подаче белорусская теннисистка выиграла, фактически, на сплошных ошибках соперницы, да и быстрый брейк случился не без помощи самой Уотсон. Нет, вроде у Хизер не дрожали коленки, но от желания сыграть мощнее и острее британка слишком часто допускала неточности. Возможность отыграться у Хизер появилась моментально, Виктория не лучшим образом начала подавать и у Уотсон возник двойной брейк-поинт. Белорусская спортсменка выпуталась блестяще - в критический момент и подача заработала, и выход к сетке был просто идеально выверенный, в общем Азаренко повела - 3:0.

В этот момент Хизер немного поплыла и доигралась до счета 0:40 на своей собственной подаче. Но в этот момент и Уотсон заиграла как-то раскрепощеннее, и сама Виктория откровенно не дожала соперницу. 5 выигранных подряд розыгрышей и британская теннисистка выигрывает стартовый для себя гейм в матче.  Ничего страшного для Азаренко в этот момент не случилось - тут же Вика защитила собственную подачу, снова зацепилась на приеме и добилась таки второго брейка. Казалось, что со счета 1:5 Уотсон уйти уже не сможет ни при каких раскладах, но помогать сопернице в этом начала уже сама белорусская теннисистка.

Сначала Азаренко провалила первую попытку подать на сет. Гейм Виктория отдала под ноль, при этом катастрофически не работал ввод мяча в игру, да и в целом мяч просто не держался на ракетке у Вики. Уотсон с боями защитила и собственный гейм, так что Азаренко вышла подавать на партию второй раз. И вот тут можно говорить уже о полноценном провале, потому как и эту попытку Виктория не реализовала, снова упустив подачу "под ноль" . На тройном брейк-поинте Азаренко допустила двойную ошибку, что очень красноречиво говорит о состоянии Вики. Благо для нее сама Хизер не была готова к полноценному камбеку. Отыгравшись с двух подач соперницы на сет, Уотсон провалила собственный гейм и позволила Виктории поставить точку в партии брейком.

Выигрыш партии прибавил Азаренко сил и второй сет она снова начала достаточно неплохо - выигранный под ноль стартовый гейм на собственной подаче, быстрый брейк, причем добилась его Виктория уже не столько на ошибках соперницы, сколько за счет давления, оказываемого на Уотсон. Повела Вика 40:0 и в следующем гейме на своей подаче, но тут опять начались трудности. В момент пропал ввод мяча в игру, что вылилось в две двойные ошибки подряд. Хизер даже до брейк-поинта дотянулась, но в нужный момент Виктория таки включилась в борьбу и защитила гейм.

Относительно спокойное течение сета, когда спортсменки достаточно уверенно обменивались выигранными геймами на своих подачах, было прервано в 7-м гейме. Вы только представьте себе, он продолжался 15 минут, 12 раз был зафиксирован счет "ровно", 7 брейк-поинтов не сумела реализовать британская спортсменка. Понятно, что упущенный шанс вернуться в борьбу и выровнять ситуацию немного надломил Хизер. Уже через несколько минут она упустила и собственную подачу, подарив таким образом Виктории итоговую победу.

Что можно сказать о первом матче Виктории в текущем сезоне. Качество тенниса, конечно, хромает на обе ноги. Количество ошибок зашкаливает, чисто выигранных розыгрышей не так уж и много, подача периодически выключается, да и в целом откровенные спады даже по ходу такого двухсетового матча случались уж слишком часто. Сегодня соперница позволяла выбираться из этих фунцкиональных ям во многом потому, что и у самой Уотсон игра откровенно не шла. Можно ли было ожидать от Виктории большего в первом официальном матче после такой паузы? Наверное нет. Сейчас нужно просто наблюдать за тем, как Азаренко будет набивать практику и следить за ее прогрессом. Главное, чтобы еще и организм нормально отреагировал на нагрузки. Судя по этой встрече, и с физикой у Виктории на данный момент не все в полном порядке, так что работы еще непочатый край.

Во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс. Несмотря на игровые проблемы победительницы US Open - 2017, матч, скорее всего, будет для Виктории в разы тяжелее.

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о 12:31
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