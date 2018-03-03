Роберто Баутиста-Агут выигрывает турнир в Дубае.

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут становится триумфатором соревнований категории АТР-500 в Дубае, где он был посеян под 3-м номером. В финале турнира Баутиста-Агут в двух партиях переиграл француза Люку Пуйе и помешал тому по итогам недели впервые в карьере ворваться в топ-10 мирового рейтинга. Судьбу стартового сета титульного матча решил единственный брейк в исполнении Роберто. Пуйе мог отыграться, Баутиста-Агут мог развить успех, но в итоге больше отличиться на приёме до самого конца партии не удалось ни одному из соперников. Второй отрезок матча с выигранной подачи оппонента начал уже Люка, но Роберто ответил сразу двумя брейками и за 1 час и чуть более чем 20 минут игрового времени оформил победу в финале турнира в Дубае.
(3) Роберто Баутиста-Агут - (2) Люка Пуйе - 6:3, 6:4
Для Роберто Баутисты-Агута титул в Дубае становится уже 8-м по счету, но самым престижным по рангу за всю карьеру. Ну а Люка Пуйе упустил отличный шанс ворваться в топ-10 мирового рейтинга. Победа в Дубае гарантировала французу 10-ю строчку мужской классификации, но теперь Пуйе остановится на 12-й позиции.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий