Сергей Стаховский не преодолел квалификацию Мастерса в Майами.

Сергей Стаховский не сумел пробиться в основную сетку соревнований категории Мастерс в Майами. В финале отборочного турнира украинский теннисист в трех партиях уступил представителю Литвы Ричардасу Беранкису, занимающему на данный момент 103-ю строчку мирового рейтинга. Стаховский оставил за собой стартовый сет, в котором именно украинцу удалось оформить единственный брейк. Но по ходу второй партии матча отличился на приеме уже Беранкис и уверенно удержал этот минимальный перевес до самого конца этого отрезка встречи. А вот на решающую партию Сергею попросту не хватило сил. Ричардас оставил за собой 6 геймов подряд и с полноценной баранкой в третьем сете оставил за собой поединок. На победу в финале квалификации Мастерса в Майами Ричардасу Беранкису понадобилось чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
Ричардас Беранкис - Сергей Стаховский - 3:6, 6:3, 6:0
В стартовом раунде основной сетки соревнований в Майами Ричардас Беранкис сыграет с молдавским теннисистом Раду Алботом.
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